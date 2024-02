Mondiali di Atletica 2027 | Roma ritira la candidatura

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) –laper idi. "Con una lettera trasmessa al presidente di World Athletics, Sebastian Coe, e in copia al chairman della Commissione di valutazione, il finlandese Antti Pihlakoski, la Fidal ha comunicato il ritiro delladiquale sede dei Campionati del Mondo del. La decisione è conseguente alla presa d'atto dell'assenza dei requisiti minimi per partecipare al confronto, il cui atto finale – la decisione della sede del Mondiale – avverrà con ogni probabilità quest'oggi". Così la Fidal in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.