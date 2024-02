Monaco vs PSG probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Alla ricerca della prima vittoria casalinga dell’anno, ilospita il Paris Saint-Germain (PSG) in Ligue 1 venerdì 1 marzo allo Stade Louis II. I monegaschi sono tornati a un posto in Champions League grazie alla drammatica vittoria per 3-2 sul Lens, mentre i leader del campionato sono rimasti imbattuti nel 2024, grazie al pareggio in extremis per 1-1 contro il Rennes. Il calcio di inizio divs PSG è previsto alle 21 Anteprima della partitavs PSG a che punto sono le due squadreDa quando la campagna acquisti è ricominciata nel 2024, ilha avuto un andamento simile a quello di una partita di ping-pong, passando in rapida successione da risultati positivi a risultati negativi. Domenica, il club del Principato ha mostrato entrambe le cose, sprecando un ...