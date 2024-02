MO | marcia per ostaggi verso Gerusalemme

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 17.50 E' partita da Reim -uno dei kibbutz di confine con Gaza più colpiti dai blitz di Hamas del 7 ottobre- laperorganizzata dalle famiglie degli oltre 130israeliani ancora prigionieri. La, che si conclude sabato prossimo, passerà per alcuni dei luoghi dell'attacco di Hamas Il leader di Hamas Haniyeh invita invece i palestinesi die in Cisgiordania are "in massa alla Moschea di Al-Aqsa e a fortificarla il primo giorno di Ramadan", che comincia il 10 marzo.

La replica di lady Cassano ad un follower: "Secondo me per certe cose e certi ambienti bisogna nascere con le giuste abitudini e io non le ho" (golssip)

Piantedosi trova la "mela marcia" di Pisa: trasferita la dirigente del reparto mobile di Firenze: Conti non avrebbe avuto un ruolo operativo nella gestione dell'ordine pubblico nelle città toscane: il suo compito, secondo quanto riporta Adnkronos, si sarebbe limitato all'organizzazione di uomini e ...huffingtonpost

Sbarre del passaggio a livello giù per un'ora, mattinata di disagi: alcuni automobilisti hanno dovuto fare i conti per quasi un’ora con le sbarre abbassate del passaggio a livello di Malagnino. Stamattina, dalle 9.42 fino alle 10.31, lunghe code in entrambi i sensi di ...laprovinciacr

Conclusi i lavori in galleria sulla 131dcn tra Budoni e Posada: L'apertura al traffico è prevista per martedì 5 marzo quando il flusso veicolare sarà convogliato a doppio senso di marcia lungo la parte ultimata, per permettere la prosecuzione dei lavori nel tunnel ...ansa