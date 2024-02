Molise | se ti porti la tazzina da casa il caffè lo paghi 50 centesimi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pubblicato il 28 Febbraio, 2024 “All’inizio i clienti erano scettici ma poi hanno cominciato a entrare nel bar con la loroda. E invece di pagarlo 80lo pagano 50”. Moreno Spada e Ida Di Ciacco, titolari del bar Don Antò di Venafro, in provincia di Isernia, hanno lanciato questa iniziativa anti-spreco da pochi giorni e hanno già riscosso molto successo. “In questo modo noi risparmiamo acqua, elettricità e tempo e i clienti 30 e 70rispetto alconsumato al banco o al tavolo con lafornita da noi”, spiegano. Un’idea in controtendenza rispetto ai locali che, invece, fanno pagare sovrapprezzi per ogni piccolo servizio in più, dal taglio a metà di una tramezzino all’uso del Pos. Quella di Don Antò, però, sta rivelandosi ...

