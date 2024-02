Mo | razzi dal Libano in Israele | nessun ferito

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno ... (notizie)

Mo: sirene suonano nel nord d'Israele al confine con il Libano: Tel Aviv, 28 feb. (Adnkronos) - Le sirene suonano in diverse comunità vicino al confine settentrionale con il Libano, avvertendo del lancio di razzi in arrivo. Le città vicine al confine settentrional ...lanuovasardegna

Gaza: Egitto, Giordania, EAU, Qatar e Francia lanciano per via aerea tonnellate di aiuti: Martedì Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Francia hanno avviato una massiccia operazione per far arrivare dal cielo tonnellate di aiuti ... del Libano in risposta a una raffica di 35 ...it.euronews

Guerra Israele-Hamas: l’esercito israeliano attacca Jenin: Secondo Biden, Israele sarebbe pronto ad attuare una tregua nei combattimenti con Hamas durante il Ramadan qualora si raggiungesse un accordo per la ...ilsecoloxix