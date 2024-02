Mo | media Qatar | ‘c’è accordo su cessate il fuoco | ma dettagli ancora da definire’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Doha, 28 feb. (Adnkronos) – C’è unnelle linee generali per ililnella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi, ma “irappresentanoun ostacolo”. Lo ha riferito il quotidiano delThe New Arab, citando fonti egiziane. Secondo una fonte diplomatica egiziana, qualora si raggiungesse l’, domenica al Cairo sarebbe previsto un incontro per annunciare ilil. L'articolo CalcioWeb.