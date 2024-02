(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ramallah, 28 feb. (Adnkronos) – L’Idf hato 19Gli arresti sono avvenuti mentre le forze israeliane hanno preso d’assalto la città di Yatta, a est della città della Cisgiordania.Le forze israeliane hanno condotto raid in tutta la Cisgiordania durante la notte e questa mattina, anche nel campo di Balata e nelle città di Jenin, Birzeit e Azzun. Almeno settesono statiti anche nel governatorato di Betlemme. L'articolo CalcioWeb.

Ramallah, 28 feb. (Adnkronos) - L'Idf ha arresta to 19 palestinesi vicino a Hebron Gli arresti sono avvenuti mentre le forze israeliane hanno preso d'assalto ... (liberoquotidiano)

Mo: Idf arresta 19 palestinesi vicino Hebron: Ramallah, 28 feb. (Adnkronos) – L’Idf ha arrestato 19 palestinesi vicino a Hebron Gli arresti sono avvenuti mentre le forze israeliane hanno preso d’assalto la città di Yatta, a est della città della ...ilsannioquotidiano

Mo: Idf, 'Hamas tiene degli ostaggi a Rafah': Tel Aviv, 27 feb. (Adnkronos) - Alcuni ostaggi sono tenuti da Hamas a Rafah. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce dell'Idf Daniel Hagari durante una conferenza a Gerusalemme sulle sfide che devono ...lagazzettadelmezzogiorno

Guerra Medioriente, Hamas: "A Netanyahu non interessa raggiungere un accordo": Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele – Hamas, delegazione Tel Aviv andrà in Qatar per colloqui su ostaggi. LIVE ...tg24.sky