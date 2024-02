Mo: Haniyeh, 'Hamas flessibile in negoziati ma pronto a continuare a combattere': Beirut, 28 feb. (Adnkronos) - Il capo di Hamas Ismail Haniyeh ha affermato che il gruppo sta mostrando flessibilità nei negoziati con Israele ma allo stesso tempo è pronto a continuare a combattere. L ...lanuovasardegna

Radio militare israeliana: "Hamas respinge l'accordo". Ma Haniyeh assicura: "C'è flessibilità". Ottimismo di Biden "prematuro": Posizione, quella enucleata dall'emittente militare che sembra trovare smentita però nelle parole del capo di Hamas, Ismail Haniyeh, in un discorso televisivo a Beirut, ripreso dai media ...notizie.tiscali

Hamas leader signals flexibility amid talks for hostage release and ceasefire: During a televised address, Haniyeh urged the “axis of resistance” – a term commonly used by Iranian officials to denote alliances involving Iran, Lebanon’s Hezbollah, Yemen’s Houthis, and Shiite forc ...firstpost