Mo | Gerusalemme e Tel Aviv confermo loro sindaci | Lion e Huldai restano in carica

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tel, 28 feb. (Adnkronos) - Il sindaco diinMosheha ottenuto l'81,4 per cento dei voti nel 99,4 per cento delle schede scrutinate confermandosi per un secondo mandato. Lo riporta il sito di notizie Ynet aggiornando sui risultati delle elezioni municipali che si sono svolte ieri con una bassa affluenza. Anche il sindaco di TelRon, indal 1998, è stato confermato con il 51 per cento delle preferenze contro il 31 per cento ottenute dall'ex ministro Yesh Atid Barbivai, suo sfidante numero uno. ''Sorpreso'' si è invece detto il primo cittadino di Holon, Moti Sasson, che era inda 30 anni e che nel voto di ieri ha ottenuto solo il 17,8 per cento dei voti. Il più votato è stato invece Shai Kenan che ha ...