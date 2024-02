(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La modella, oggi 40 anni, ha dato alla luce il suogenito, avuto dal marito Evan Spiegel. L’annuncio in un dolce post Instagram: "Ci sentiamo fortunatissimi". L'articolo proviene da DireDonna.

Miranda Kerr è diventata mamma per la quarta volta: ad annunciarlo è la modella stessa, che in un dolcissimo post Instagram ha comunicato ai follower la ... (diredonna)

Miranda Kerr è diventata mamma per la quarta volta: ad annunciarlo è la modella stessa, che in un dolcissimo post Instagram ha comunicato ai follower la ... (diredonna)

Miranda Kerr è mamma per la quarta volta: è nato il piccolo Pierre: Miranda Kerr è di nuovo mamma: con un dolce post Instagram, la modella di Victoria’s Secret ha annunciato la nascita del suo quartogenito, il piccolo Pierre, avuto dal marito Evan Spiegel. “Siamo ...gravidanzaonline

Miranda Kerr di nuovo mamma: è nato il quarto figlio Pierre: Miranda Kerr ha dato alla luce il suo quartogenito, avuto dal marito Evan Spiegel. L’annuncio su Instagram: 'Ci sentiamo fortunatissimi'.diredonna

Miranda Kerr mamma per la quarta volta a 40 anni: è nato il figlio Pierre: Miranda Kerr è diventata mamma per la quarta volta a 40 anni, come da lei stessa annunciato con un tenero post su Instagram. La modella, oggi imprenditrice, ha dato il benvenuto al figlio Pierre, nato ...dilei