Ministro Crosetto sospende il generale Vannacci per 11 mesi con stipendio dimezzato per il suo libro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ildel, Il mondo al contrario, ha compromesso "il prestigio e la reputazione" dell'Esercito italiano ed è stato un segno di scarsa responsabilità. Per questo, il ministero della Difesa lo ha sospeso per undiciper motivi disciplinari, con. Il suo legale ha annunciato il ricorso al Tar.

San Prisco. “Sappiamo cosa deve essere fatto: tutto ciò che manca è la volontà di farlo”, così ha affermato l’ex presidente Sudafricano e Nobel per la pace, ... (casertanotizie)

Giochi del Mediterraneo 2026: incontro tra Ferrarese e Crosetto: Ferrarese ha sollecitato un aiuto logistico da parte delle forze militari, data la loro significativa presenza a Taranto, per facilitare l'allestimento di grandi eventi in siti emblematici come il Cas ...trmtv

Il generale Vannacci sospeso per 11 mesi dall'impiego: Sospensione disciplinare dall'impiego per 11 mesi, "con conseguente uguale detrazione di anzianità e dimezzamento dello stipendio", è la sanzione applicata dal Ministro della Difesa Guido Crosetto al ...tg.la7

Vannacci sospeso «11 mesi per carenza di senso di responsabilità e possibili effetti emulativi». Stipendio dimezzato: Vannacci sospeso. La situazione: sospensione disciplinare dall'impiego per 11 mesi, "con conseguente uguale detrazione di anzianità e dimezzamento dello stipendio". È ...ilmessaggero