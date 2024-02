Minaccia i passanti con un cacciavite | poi tira calci all’auto della polizia | 28enne denunciato

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Prato, 28 febbraio 2024 – Hato il titolare di un negozio a Prato, poi ha brandito uncontro isul marciapiede. Unpakistano, già noto alle forze dell'ordine, è stato cosìieri, 27 febbraio, dallaper porto abusivo d'armi e oggetti atti ad offendere e minacce. Portato in questura il l'uomo ha iniziato a sferrarecontro i finestrini posteriori dell'autovettura tentando di infrangerli, endo di morte gli agenti. Per questo è stato ancheper resistenza e violenza a pubblico ufficiale. A seguito di una perquisizione estesa anche all'autovettura del, è stato trovato in possesso di una spranga in metallo 79 centimetri, di due cacciaviti ...

