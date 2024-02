Mille telecamere di sicurezza in più per il Giubileo | in tutta Roma adesso ce ne sono solo 2500

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Aarriveranno nei prossimi mesinuovediin vista del. Attualmente inla città ce ne(e per di più di vecchia generazione).

Malamovida, 650 telecamere contro gli eccessi d'alcol: «In arrivo 650 telecamere» In tutto si tratta di «Mille nuove telecamere», come annunciato in commissione dal comandante dei vigili, Mario De Sclavis. Una parte dei dispositivi — da 300 a 350 — sarà ...roma.corriere

La lite e gli spari tra la folla ripresi dalle telecamere: la lotta per il potere dietro all'omicidio dello Sperone: Corso dei Mille, una strada viva e trafficata, che ieri poco prima delle 18 si è trasformata in una specie di far west, il tutto nitidamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza. E' lì, ...palermotoday

A Roma in arrivo Mille telecamere. Obiettivo un Giubileo più sicuro: Ad annunciare il rafforzamento della videosorveglianza il Comandante generale Mario De Sclavis, presente all'ultima seduta della commissione Giubileo ...romatoday