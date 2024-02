Militari in centro | l’attesa è finita “Almeno fanno da deterrente | più controlli ci sono e meglio è”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Prato, 28 febbraio 2024 – Li hanno richiesti a gran voce istituzioni, commercianti e residenti, alla luce soprattutto degli ultimi episodi di violenza accaduti in città. E alla finearrivati: i- diciotto in tutto quelli a disposizione, appartenenti al 183° Reggimento Paracadutisti Nembo -a Prato dalle 14 di ieri per sorvegliare i punti più delicati delstorico, come le piazze (del Duomo, Mercatale, San Marco, Santa Maria delle Carceri, San Francesco e del Comune) e la stazione di Porta al Serraglio, ma non solo, visto che secondo il programma si muoveranno anche verso la Stazione Centrale. Saranno operativi 24 ore su 24 e svolgeranno un servizio di controllo in concorso con le forze di polizia già impegnate sul territorio. La presenza deia Prato mancava da 2019, ...