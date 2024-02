Militare | nucleare | politico Ecco su cosa cooperano Mosca e Teheran

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’avvio del conflitto in Ucraina è coinciso con un notevole riavvicinamento nei rapporti tra Iran e Federazione Russa. Riavvicinamento concretizzatosi soprattutto nella dimensione, più fondamentale che mai date le contingenze del sistema internazionale odierno. Negli ultimi mesiha rifornito le forze armate dicon ampie quantità di droni e loitering munitions, come i famigerati Shahed-136 o i meno noti cugini Shahed-101, che hanno visto un utilizzo più che estensivo all’interno delle operazioni sul campo di battaglia. Il 6 febbraio, il gruppo di hacker Prana Network ha diffuso documenti appartenenti a Sahara Thunder, il produttore iraniano di droni Shahed. Questi documenti hanno rivelato che il contratto irano-russo firmato nel 2022 per la consegna di seimila droni Shahed è costato 1,75 miliardi di dollari ed è ...