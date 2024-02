Milano Ristorazione ritira il pane integrale da scuole e asili | c’era della plastica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)“o materiale similare” neldistribuito danelledi. L’allarme è scattato nella mattinata di oggi mercoledì 28 febbraio a seguito di una segnalazione che riguardava ilutilizzato per i pasti degli studenti. Per questo la municipalizzata che gestisce i pasti in tutte le strutture comunali ha deciso dire tutto ilgiornata. “Nella mattinata – dice la comunicazione di– a titolo precauzionale è stata sospesa la somministrazione del prodotto “” in alcune ...