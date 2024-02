Milano | incendio in azienda materiale plastico interviene Arpa Lombardia per monitorare aria

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 feb. (Adnkronos) – A seguito dell?scoppiato oggi in una ditta di Truccazzano, nel milanese, i vigili del fuoco dihanno allertatoperla qualità dell’. La porzione di capannone coinvolta, circa cinquemila metri quadri di area, era destinata a deposito di. I tecnici sono intervenuti poco dopo le 17.15.Dai primi rilevamenti dei tecnici del gruppo Base, effettuati con strumentazione portatile, è emerso che insono attesi gli inquinanti tipici della combustione dei materiali oggetto del rogo che, essendo in forma gassosa, tenderanno a rarefarsi in atmosfera. Sul posto è arrivato anche il gruppo specialistico di contaminazione atmosferica che, ...

