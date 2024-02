Milano | incendio in azienda materiale plastico di Trucazzano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pubblicato il 28 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Nove squadre dei vigili del fuoco disono impegnate a) per unche ha colpito l'Arcadia che trattain via Guido Rossi 10. In supporto alle squadre disono presenti anche i vigili del fuoco di Monza e Bergamo. Dai primi rilievi delle squadre di soccorso non ci sarebbero persone coinvolte nell'. I vigili del fuoco al lavoro per circoscrivere le fiamme ed evitare il coinvolgimento delle aziende limitrofe. — [email protected] (Web Info)

