Milano Fashion Week | il marmo look e le tendenze in passerella

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Torna l’appuntamento con la. Tra i trend avvistati innon è passato inosservato ileffettodi Roberto Cavalli. O gli smiles di Moschino e il nude elegante di Alberta Ferretti.torna protagonista della scena glam, con una settimana della moda partita il 20 febbraio 2024 e che continua a suggerire tormentoniche ci accompagneranno prossimamente e non soltanto in. Da Prada a Roberto Cavalli, sono numerose le maison che, come da programma, sfoggiano nuove collezioni incon il supporto delle modelle del cuore (tra grandi conferme, novità e grandi ritorni) e deiaddicted seduti comodamente in prima fila. Crediti: ...