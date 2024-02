(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Umberto, presidente della Lega Basket Serie A ed ex dirigente in passato die Roma, è stato protagonista dell’intervista...

Milan, Leao presenta il libro e annuncia: “Il futuro è deciso”: Una maglia che hanno indossato giocatori importanti della storia del Milan e mi sento un giocatore importante ... La sua mentalità è molto importante così come la sua presenza”. Parole di Pioli dopo ...calciomercato

Milan, Pioli 'salvato' dall'ex Gandini: 'Deve interloquire con una società che non sa come gestire una squadra': Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A ed ex dirigente in passato di Milan e Roma, è stato protagonista dell`intervista ad Alessandro Alciato, che.calciomercato

Milan, Pioli studia la Lazio: il report dell'allenamento: Prosegue la preparazione in vista del match all'Olimpico per il Milan di Stefano Pioli. Venerdì 1 marzo i rossoneri affronteranno la Lazio in una partita tesissima. Per questo, come riporta il sito ...lalaziosiamonoi