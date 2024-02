Milan | Pioli in bilico | una sola via per restare

Rafael Leao presenta oggi il suo libro 'Smile', in cui l'attaccante portoghese si racconta a tutto tondo toccando vari aspetti,... (calciomercato)

Luka Jovic e Stefano Pioli , attaccante e tecnico rossonero, sono presenti a vedere il Milan Primavera contro il Braga in Youth League (pianetamilan)

Milan, Leao: "Pioli All'inizio non c'era sintonia, poi ci siamo avvicinati": All'inizio, con Stefano Pioli non c'era sintonia, "poi mi ha messo nelle condizioni di poter fare la differenza e così ci siamo avvicinati". E' quanto scrive Rafael Leao nel suo libro. "Nella mia ...primapaginanews

Napoli, Pioli in panchina e David in attacco: ecco la coppia da cui ripartirà De Laurentiis: Del Napoli che tra poco scenderà in campo contro il Sassuolo nel recupero della 21 a giornata di serie A potrebbe restare poco alla fine della stagione. Aurelio De Laurentiis pianifica una ...sport.virgilio

Lazio-Milan, Sarri a caccia dell’ottavo successo su Pioli: i precedenti: Quello in programma sarà il ventesimo incrocio tra Maurizio Sarri e Stefano Pioli. Il tecnico biancoceleste va a caccia dell'ottavo successo ...cittaceleste