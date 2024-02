Milan | occhi puntati sulla Capitale | contro la Lazio vietati passi indietro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)o, 28 febbraio 2024 – Venerdì sera ilcercherà di espugnare lo stadio Olimpico dove l’attende ladi Maurizio Sarri: l'anticipo della 27esima giornata di Serie A è un appuntamento da non fallire per iniziare il mese di marzo nel modo migliore dopo l’ottima prova collettiva fornital’Atalanta a cui è mancato solo il gol vittoria. L’ultima trasferta capitolina ha visto i biancocelesti imporsi con un netto 4-0 ma il bilancio delle sfide è infatti in equilibrio, con ilche ha conquistato la vittoria in 26 occasioni, una sola in più rispetto alla. 39 le volte in cui il big match è finito in parità. Tomori pronto a rientrare Oggi la squadra si è allenata aello dopo la seduta di ieri e buone notizie arrivano dall’infermeria: Tomori, ...

