Milan | Leao risponde alle domande e rivela | “Ecco dove vedo il mio futuro”

Intervenuto in Mondadori Duomo a Milan o, per la presentazione del suo libro intitolato Smile, il numero 10 del Milan Rafael Leao ha parlato... (calciomercato)

Milan - Leao: "Il mio futuro è qui in rossonero": "Il mio futuro Milan": è netto e conciso e senza incertezze Rafael Leao, a margine della presentazione del suo libro 'Smile', Piemme editore, al Duomo di Milano, quando gli chiedono del suo futuro. L ...napolimagazine

Milan, Leao presenta il libro e annuncia: “Il futuro è deciso”: Rafael Leao – Calciomercato.it Un libro che racconta la storia del giocatore portoghese. Dall’infanzia all’inizio di carriera da calciatore, fino ai racconti dei propri idoli e agli anni al Milan. Un ...calciomercato

Leao scatenato in Milan Atalanta, Serafini: «Sarebbe come Mbappé se facesse questa cosa. E sull’esultanza…»: Leao scatenato in Milan Atalanta, Serafini: «Sarebbe come Mbappé se facesse…». L’analisi ed il punto del giornalista e scrittore Luca Serafini ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews24, ...milannews24