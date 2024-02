Milan | Leao | “Razzismo? Noi giocatori dobbiamo fare qualcosa in più”

Leao scatenato in Milan Atalanta, Serafini: «Sarebbe come Mbappé se facesse questa cosa. E sull’esultanza…»: Leao scatenato in Milan Atalanta, Serafini: «Sarebbe come Mbappé se facesse…». L’analisi ed il punto del giornalista e scrittore Luca Serafini ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews24, ...milannews24

Milan - Leao: "Il mio futuro è qui in rossonero": "Il mio futuro Milan": è netto e conciso e senza incertezze Rafael Leao, a margine della presentazione del suo libro 'Smile', Piemme editore, al Duomo di Milano, quando gli chiedono del suo futuro. L ...napolimagazine

Leao a cuore aperto: «Il Milan mi ha aiutato, non potevo lasciarli. Sul rinnovo rispondo così»: L’attaccante e numero 10 del Milan, ha risposto così in merito al suo rinnovo col club rossonero, ringraziando la società per la vicinanza (Inviato alla Mondadori) – Nel corso della presentazione del ...milannews24