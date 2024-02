Milan | i conti non tornano | Pioli può salvarsi soltanto in un modo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ildi Stefanoè troppo lontano dalla vetta, subisce troppi gol e ha una difesa da ricostruire. Come può salvare il suo posto?

Bayern Monaco, obiettivo Theo Hernandez: se parte Davies i bavaresi puntano il terzino del Milan: a meno di grandi offerte che farebbero vacillare lui e il Milan stesso. Ma è chiaro che l’interazione è quella di proseguire insieme in virtù degli ottimi rapporti. Nel calcio, però, non contano ...tag24

Milan-Zirkzee si può fare ma l'ipotesi di uno scambio scatena i tifosi: “Questo terrorismo sul Milan che ha i conti in attivo… sugli altri che devono vendere per forza tutti muti” Forse ti può interessare Zirkzee piace a tutti ed è scattata l’asta: la Juventus in pole ma ...sport.virgilio

Lazio-Milan, le probabili formazioni: due rientri importanti per Sarri: Venerdì all'Olimpico arriva il Milan, ultimo impegno prima del match di ritorno di Champions con il Bayern. Sarri fa la conta e studia il miglior undici anti Pioli. Pochi giorni per preparare la ...lalaziosiamonoi