Milan | ecco la volontà di Conte Leao parla del rinnovo Theo Hernandez via?

Sorpresa Milan, colpo dalla Roma per 30 milioni: “Agente in sede”: Il Milan potrebbe regalarsi un nuovo giocatore, acquistandolo dalla Roma per 30 milioni di euro: torna di moda Abraham ...milanlive

Leao e il rapporto con Pioli: «All’inizio non in sintonia, poi ecco cosa è successo»: Nel libro “Smile”, che verrà presentato oggi in libreria, l’attaccante del Milan Leao svela tra le varie il rapporto con Pioli Rafa Leao presenta oggi il suo libro “Smile”, in cui si racconta toccando ...milannews24

Strapotere Inter. E ora sogna di conquistare Scudetto e seconda stella nel derby contro il Milan. Cosa deve succedere: Ma prima di pensare ad un ritorno in finale, l'Inter ha un altro sogno da esaudire: ottenere la matematica per il 20° Scudetto e la seconda stella al triplice fischio del derby contro il Milan in ...eurosport