Milan | Daniele Adani innamorato di Rafael Leao | ha potenzialità da top player

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)si è espresso a Radio Deejay su, parlando dida topper il portoghese Domenica sera ilha pareggiato 1-1 contro l’Atalanta a San Siro, nel match valido per la 26esima giornata di Serie A. I rossoneri sono passati in vantaggio con una splendida rete di, che dopo essersi liberato sulla sinistra, è rientrato e ha fatto partire un tiro a giro perfetto e imparabile per Carnesecchi. La prestazione del portoghese è stata la nota più lieta della serata. Il numero 10 delinfatti è tornato a segnare in campionato dopo ben 155 giorni. Un’eternità, soprattutto prendendo in considerazione le qualità del giocatore e le occasioni avute in ...