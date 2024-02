Migranti | dopo 7 anni chiesto non luogo a procedere per Iuventa

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) A 7dall'inizio della vicenda giudiziaria, la Procura di Trapani hail non, perchè il fatto non costituisce reato, per l'equipaggio della nave, imbarcazione della ong tedesca "Jugend Rettet", accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.anche il dissequestro dell'imbarcazione. Il giudice si è riservato la decisione. Secondo l'accusa gli indagati non avrebbero prestato soccorso ai profughi ma avrebbero fatto loro da "taxi" del mare trasbordandoli dalle navi dei trafficanti libici e consentendo poi agli stessi, una volta presi a bordo i, di tornare indietro indisturbati.

