Microsoft continua a scommettere sull’AI e investe sulla francese Mistral

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)ha recentemente consolidato la sua presenza nel campo dell'intelligenza artificiale (IA) attraverso una partnership pluriennale conAI, una startupemergente valutata a 2 miliardi di euro. Questa collaborazione segna un passo significativo per, andando oltre le sue precedenti alleanze nel settore dell'IA, come quella con OpenAI. Chi èAI Fondata da Timothée Lacroix, Guillaume Lample e Arthur Mensch,AI ha guadagnato rapidamente riconoscimento nel settore dell'IA generativa. I suoi fondatori portano con sé una vasta esperienza, avendo lavorato in precedenza nei team IA di aziende rinomate come Meta e DeepMind (Google). La startup si è distinta per la sua innovativa ricerca nel campo dei modelli linguistici di prossima ...