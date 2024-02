Michelle Impossible | svelato il primo ospite della nuova edizione

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sta per tornare il one woman show conHunziker,. La conduttrice, infatti, sarà di nuovo protagonista del programma a lei dedicato in prima serata su Canale 5, ormai quest’anno giunto alla terza. Oltre alle tante novità già annunciate, nella trasmissione ci saranno anche ospiti d’eccezione.sta per tornare in prima serata su Canale 5. Lo show serale diHunziker ha ottenuto uno straordinario successo negli ultimi due anni, motivo per il quale Mediaset ha deciso di rinnovare il format anche per la terza. Ci sarà però qualche novità e nemmeno questa volta la padrona di casa sarà sola nel corso delle serate in programma. Ecco chi sarà la prima...