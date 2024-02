Michelle Impossible & Friends | Michelle Hunziker torna su Canale 5 in prima serata | quando in tv | numero puntate e ospiti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Riparte con molte conferme e qualche novità, il one woman show musicale (e non solo) condotto dalla biondissima e spumeggiante. Nel programma, giunto alla sua terza edizione, come sempre la padrona di casa non farà tutto da sola ma si farà accompagnare nella nuova avventura da altri personaggi del mondo dello spettacolo. Ci sarà anche spazio per tanta comicità e persino per una esilarante parodia di Terra Amara, la soap turca che sta spopolando anche da noi. Insomma, con3 non ci sarà tempo di annoiarsi!comincia e dove vederlo? Scopritelo ...