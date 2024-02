Michele Zaccardi | Todde | l' ecologista che non vuole l' eolico | centrosinistra in tilt

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)fermare «l'assalto», come lo chiama lei. «Che finisca la speculazione energetica in Sardegna» ha tuonato in conferenza stampa la neogovernatrice. Epperò, tocca ricordare ad Alessandra, grillina doc, la prima alla guida di una regione, che quest'obiettivo è in contrasto con quanto, lei e tutta la sinistra, vanno predicando da anni. E cioè che bisogna abbandonare le fonti energetiche fossili per passare alle rinnovabili. Insomma, un bel rompicapo. Anche perché lo sviluppo dell'energia pulita rappresenta un volano per la crescita. E la Sardegna, ormai da anni, ha capito che conviene puntare sull'. Come mostrano i dati di Terna, la società che gestisce la rete elettrica italiana, la Sardegna è al quarto posto in Italia per potenza installata, dopo Puglia, Sicilia e Campania. Sull'isola sono ...