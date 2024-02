“Mi sono svegliato nudo e confuso a letto con due prostitute e con Puff Daddy” | produttore musicale accusa il rapper di violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nuove accuse piovono su(o Sean Combs, come preferite chiamarlo). L’artista è stato citato in giudizio da unche lo hato die di essere stato costretto a fare sesso con. Lo riporta la BBC. Rodney “Lil Rod” Jones sostiene di essere stato vittima di palpeggiamenti e contatti sessuali non richiesti mentre lavorava per ilal suo ultimo album. Si tratta della quinta causa legale con accuse dicontro il. Rispondendo alla causa intentata in un tribunale di New York, un avvocato dell’artista ha affermato che si trattava di “pura finzione”. L’avvocato del signor Combs, Shawn Holley, ha aggiunto: ...