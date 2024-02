Mi fanno male i denti quando mangio qualcosa di freddo | cosa fare?

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Stavi mangiando, magaridicome un gelato, e di punto in bianco hai sentito una anomala fitta di dolore ai? Non devi assolutamente sottovalutare questo sintomo, perché potrebbe essere il primo segnale di problemi da risolvere con l’aiuto del propriosta e con l’uso di prodotti specifici. In questo articolo vogliamo dirti tutto ciò che c’è da sapere nel caso in cui tu soffra di sensibilità improvvisa ai. Se vuoi saperne di più non ti resta che continuare a leggere nelle prossime righe. Quali possono essere le cause? Le cause possono essere molteplici, e non è facile riconoscerle se non si hanno le giuste competenze. Se un dente inizia asi ...