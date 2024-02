“Mi devo fermare | i medici sono stati chiari” La cantante più amata costretta a un altro stop

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Una bruttissima notizia ha da poco raggiunto i suoi tantissimi fan in tutto il mondo. La famosa artista è stata infattia sospendere il suo tour per motivi di salute. “Mi dispiace, non ce la faccio:fermarmi”: questo l’annuncio fatto dallaAdele sul suo profilo Instagram. Una vera e propria doccia gelata per i suoi ammiratori che hanno subito sommerso il suo profilo con migliaia di messaggi per cercare di capire che cosa abbia la loro eroina.Leggi anche: Wilhelmenia Wiggins Fernandez: morta a 75 anni lalirica Il post su Instagram di Adele Il tour di Adele era partito a novembre del 2022 e avrebbe dovuto concludersi il prossimo 15 giugno. Ma a questo punto non si sa se si concluderà mai. “Stavo già male verso la conclusione delle ultime tappe prima delle festività, e lo ...