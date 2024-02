Messi entra in campo con una mascotte speciale | è un ragazzino | ma è tre volte più ricco di lui

Il Papu Gomez , attualmente fermo per la sospensione per doping , è stato tra i punti di riferimento e tra i giocatori più amati della Nazionale argentina . ... (corrieredellosport)

I ladri non si fermano e tornano le ronde nel Cassinate. La mappa dei furti in provincia di Friosinone: Ma non è solo il cassinate a subire l'ondata di colpi Messi a segno nelle abitazioni ... il quartiere periferico della città che da mesi e mesi è sotto scacco. I ladri sono entrati nell'abitazione di ...ilmessaggero

Messi trova sulla sua strada un avversario steso a terra e scatta la magia: dribbling fenomenale: Leo Messi nella prima partita stagionale dell'Inter Miami, contro il Real Salt Lake, si è reso protagonista di una giocata sensazionale ...fanpage

"Cose false contro di me", le scuse di Messi ai tifosi cinesi: La stella dell'Inter Miami spiega in un video di non aver potuto giocare nell'amichevole di Hong Kong perchè vittima di un infortunio, 'Non c'era alcuna questione politica in ballo' ...agi