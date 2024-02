Mercato Milan – Arriva l’attaccante della Roma? “Agente nella sede rossonera”

Nel prossimo Calciomercato estivo il Milan acquisterà un Attaccante e ne spunta un altro (già sondato in passato) tra i candidati al ruolo (pianetamilan)

Joshua Zirkzee , come noto, è un obiettivo di Calciomercato del Milan . Come arrivare all'olandese? 'Tuttosport' ha ipotizzato questo scenario (pianetamilan)

sfida di Mercato tra il Napoli per sostituire Osimhen ed il Milan per il post-Giroud: aperto il duello per l’attaccante. La società di Aurelio De Laurentiis ... (spazionapoli)