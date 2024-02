Meluso svela | il retroscena sull’arrivo di Calzona

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Durante il prepartita tra Sassuolo e Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato Mauro, direttore sportivo del Napoli. Pochi minuti e sarà finalmente Sassuolo-Napoli. La partita sarà arbitrata di Daniele Chiffi e sarà il recupero della 21^ giornata del campionato di Serie A. Il momento per le due squadre non è quello dei migliori, soprattutto per gli emiliani. Un solo punto raccolto nelle ultime sei gare e zona retrocessione che si fa sempre più vicina. La sconfitta interna contro l’Empoli di Davide Nicola ha fatto correre la dirigenza neroverde ai ripari esonerando di fatto Alessio Dionisi. Il nuovo allenatore del Sassuolo è Emiliano Bigica. Sarà la prima volta su una panchina di un club dopo tanti anni tra primavera e allievi. Emiliano Bigica è un volto conosciuto anche a Napoli dove ha giocato, come centrocampista, dalla stagione 1999 a quella del 2002. Lo ...

Furia Kvaratskhelia durante Napoli-Barcellona: Meluso svela il retroscena: La reazione del georgiano al cambio di Calzona in Champions League: le parole del ds azzurro prima del Cagliari ...corrieredellosport

Caso Kvaratskhelia, Meluso lo difende in diretta: svelata la decisione del Napoli sul georgiano: Cagliari-Napoli è un match fondamentale per la stagione degli azzurri: nel pre partita ha parlato il ds Mauro Meluso. La stagione del Napoli è stata molto deludente fino a questo momento. Gli azzurri ...informazione

Il Mattino - ADL non ha gradito reazione Kvaratskhelia: possibile multa ed esclusione: Il Kvaratskhelia furioso per il cambio col Barcellona, non è passato inosservato in casa Napoli. Il georgiano, svela Il Mattino oggi in edicola, potrebbe anche ricevere una multa: la società sta ...tuttonapoli