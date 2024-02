Meloni | “Pericoloso togliere sostegno istituzioni alla polizia Ma se qualcuno sbaglia si deve intervenire”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un “gioco che può diventare molto” quello di “ildellea chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra”. Sei giorni dopo le botte agli studenti in corteo a Pisa, e il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul “fallimento” che queste rappresentano per le forze dell’ordine perché “l’autorevolezza” non si misura sui manganelli, la presidente del Consiglio Giorgiaconferma ildel governoe mette in guardia dai rischi che potrebbero derivare da un crollo di fiducia nei confronti di chi garantisce la sicurezza. “Quando c’è stato qualche giorno fa il dibattito sulle questioni di ordine pubblico il presidente della Repubblica è intervenuto e ...

Scontri a Pisa, Meloni: «Mai vietate manifestazioni pro Palestina. Pericoloso togliere sostegno alla polizia, sanzioni per chi sbaglia»: Lo dice il premier Giorgia Meloni al Tg2 Post. «Noi a differenza di quanto accaduto in altri paesi europei abbiamo scelto di non vietare le manifestazioni a favore della Palestina», aggiunge. «Penso ...ilmessaggero

Vannacci della discordia. Salvini lo difende e Meloni è furiosa con Crosetto: Per la gioia di Salvini che vuole usarlo contro Meloni. La dinamica politica ha mandato su tutte ... Non è un mistero che la premier veda in Vannacci un Pericoloso competitor, soprattutto per ...editorialedomani