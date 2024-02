Meloni la vera sconfitta Revelli | “Tra Lega e FdI voleranno gli stracci”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Giorgiaha imposto ai suoi alleati Paolo Truzzu come candidato alla presidenza della Regione Sardegna. E ha perso. Marco, storico e politologo, come ne esce la premier? “Ne esce a pezzi, giustamente. Quello di Giorgiaè il chiaro esempio di una leader di una forza di nicchia che per un colpo di fortuna viene sbalzata in alto, si monta la testa e infila un errore dopo l’altro. I greci la chiamavano h?bris che era una forma di presunzione che arrivava a far sentire gli uomini simili agli dei e a meritarsi la punizione divina.si è beccata la punizione del popolo. E se la merita tutta. È unache si è confezionata in casa tutta da sola, pensando che stare a Palazzo Chigi le desse il diritto di decidere su tutti e per tutti. Dall’altra parte c’è il merito della ...