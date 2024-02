Meloni corteggia i costruttori cinesi | scontro nella maggioranza sulle auto elettriche

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’esecutivo di Giorgiaha intenzione di attiraredimobili per aprire un impianto di produzione in Italia. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sta prendendo i contatti con i possibili interlocutori, ma la ricerca non ha ancora prodotto risultati. Come rivelato da Bloomberg, il governo si era rivolto alla L'articolo proviene da Il Difforme.

Auto, il governo corteggia Tesla come «secondo produttore in Italia» (dopo il no a Musk in Germania): Il ministro del made in Italy Adolfo Urso: interlocuzioni con produzioni di vari Paesi, non soltanto orientali ma anche occidentali. I rapporti privilegiati del governo con il fondatore Elon Musk. Il ...corriere

Auto, Urso corteggia i produttori cinesi: aiuti a chi apre le fabbriche: Byd, Chery, Saic sono state contattate, senza successo, per subentrare in aree dismesse Il ministro: “Aumentiamo l’attrattività, serve un secondo ...repubblica

L'Italia corteggia Byd, il gigante cinese dell'auto elettrica: (Adnkronos) – Produrre auto elettriche in Italia è tra le strategie del Gruppo Stellantis ma anche del Governo Meloni. Nella strada che porterà al completo switch, alla totale elettrificazione del ...informazione