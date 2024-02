Meloni balla sulle note di Michael Jackson alla cena della stampa estera | scatenata quando parte Billie Jean - VIDEO

Ferri corti tra Lega e Meloni dopo le Regionali in Sardegna, l'accusa del vice-Salvini Crippa alla premier: Il centrodestra si spacca dopo le elezioni in Sardegna, con Meloni e Salvini ai ferri corti: c'è chi accusa di tradimento, la premier è furiosa Crippa tira in ballo Silvio Berlusconi: “La coalizione ...notizie.virgilio

Giorgia Meloni svela tutti i suoi sogni nel cassetto dall'incontro con Michael Jackson alla pallavolo: Nell'incontro con la stampa estera, Giorgia Meloni ha scherzato sui sogni infranti: "Volevo conoscere Michael Jackson ma è morto troppo presto" ...notizie.virgilio

Meloni balla "Billie Jean" alla cena della stampa estera: Durante l’incontro con la Stampa Estera, Giorgia Meloni aveva confessato di avere dei sogni nel cassetto mai realizzati: "Volevo fare la cantante, ma sono stonata, dice, volevo giocare con la ...tg.la7