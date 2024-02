Mega Marzo | le offerte PlayStation Store scontano migliaia di contenuti

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Gli sconti sulcontinuano con una nuova campagna. Grazie apotremo approfittare di tagli di prezzo importanti sudi, da oggi e fino al 14. Nella pagina dedicata alla promozione, che elenca ben 2574 elementi tra videogiochi base eaggiuntivi, troviamo una vasta selezione di proposte a prezzo scontato. Come sempre ci sono alternative per tutti i gusti, dai grandi blockbuster agli indie meno conosciuti. Per fare alcune segnalazioni ci limitiamo a UFC 5 che scende a 65,99 euro nella Deluxe Edition, a Street Fighter 6 che viene venduto a 39,19 euro, a Gran Turismo 7 25th Anniversary Digital Deluxe Edition a 69,99 euro, a Mortal Kombat 1 a 59,99 euro e a Star Wars Jedi: Survivor a 35,99 ...