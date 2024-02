Medvedev al veleno contro Meloni e gli altri leader G7 per la visita a Kiev | «Leccano i piedi agli Usa per distrarre gli elettori»

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’ex presidente russo Dmitryè tornato a sputareoccidentali, compresa quella italiana Giorgia, questa volta per via della “di gruppo” di sabato scorso adi alcuni di essi nel giorno del secondo anniversario dall’inizio della guerra su larga scala all’Ucraina. Visite «teatrali», ha ringhiatosul suo canale Telegram, organizzate al solo scopo di «il proprio elettorato dai problemi accumulati e leccare ancora una volta gli sporchi stivali del padrone americano in uno stato di acuta esaltazione servile». Sabato scorso, 24 febbraio, sono stati aper incontrare Volodymyr Zelensky e riaffermare il più fermo sostegno alla causa dell’Ucraina Giorgia ...

Medvedev e la Russia contro Meloni dopo la visita a Kiev: "Spettacolo per distrarre elettorato, clown seriali": Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è, per il vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo Dmitry Medvedev, ''un nonno che diventa ogni giorno più debole con un'andatura incerta in ...informazione

Ue, 'Medvedev eterno numero 2, gli serve assistenza mentale': Sulle dichiarazioni dell'ex presidente della Russia Dmitry Medvedev sul fatto che le truppe russe potrebbero spingersi fino a Kiev "possiamo semplicemente consigliare qualche consulenza e assistenza ...ansa

Le indagini di Navalny sulla corruzione in Russia: Le indagini su Medvedev Nel 2016, Navalny ha indagato sulla ricchezza ... riuscito se non fosse stato per l’intervento medico di emergenza e ha condiviso che il veleno era stato somministrato alla ...periodicodaily