Mea Culpa | come finisce il film?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il finale di Mea, nuovo thriller erotico su Netflix che ha raggiunto immediatamente la top 10 deipiù visti sulla piattaforma, ribalta completamente le carte in gioco, regalandoci un colpo di scena dietro l’altro. Dopo aver deciso – a causa della loro relazione fedifraga – di abbandonare la difesa dell’artista Zyair (Trevante Rhodes), accusato dell’omicidio della moglie, l’avvocatessa Mea (Kelly Rowland) fa un’incredibile scoperta: durante un soggiorno a Santo Domingo, infatti, si imbatte per caso proprio nella fidanzata dell’uomo, che quindi non è morta ma semplicemente espatriata sotto falsa identità. Informato il cognato nonché procuratore distrettuale candidato a sindaco Ray, quest’ultimo intima a Mea di rientrare a casa, rassicurandola sul fatto che avrebbe mandato la sua squadra sul posto per interrogare la fidanzata di Zyair e ...