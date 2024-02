Mbappé | Macron stavolta non gli farà fare dietro-front per convincerlo a restare Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nella serata di ieri, Kylianera a cena con il proprietario del Psg, l’emiro Tamim Al-Thani, il presidente francesee la moglie Brigitte. Erano presenti anche altri calciatori della squadra capolista in Ligue 1, ma curioso l’invito proprio al vice-campione del mondo che sta per lasciare la Francia e approdare al Real Madrid, dove ha sempre sognato di giocare. Gli emiri, però, sperano sempre di fargli cambiare idea. Lascrive: “La presenza di, Al-Khelaifi, l’emiro del Qatar enello stesso salone dell’Eliseo ha rilanciato per qualche ora le speranze di una nuova, faraonica offerta del Qatar capace di convincerea cambiare di nuovo idea ea Parigi. Nel 2022 il presidenteera già intervenuto ...