Matteo Salvini visita Denis Verdini nel carcere di Sollicciano

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è andato a farein, l'ex senatore di Ala, padre della compagna del leader della Lega Francesca. L’ex parlamentare 72enne, condannato in via definitiva a 6 anni per la bancarotta del Credito Cooperativo Fiorentino, si trovava ai domiciliari ma da ieri è nuovamente recluso neldi(Firenze), dove sconterà la pena fino al 2032. La procura di Firenze gli ha infatti contestato l’evasione e ha deciso così di revocare la detenzione domiciliare.