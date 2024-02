Masterchef | verso la finale | l’ultimo atto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ultima puntata dello showItalia giunge al capitoloe si appresta a proclamare il proprio vincitore. Giovedì 29 su Sky e in streaming su NOW, negli episodi conclusivi di questa stagione uno tra Antonio, Eleonora, Michela e Sara vedrà il proprio sogno prendere vita. Ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli il compito di eleggere il nuovoitaliano. Leggi anche:, cosa è successo nelle ultime puntate? Ad affrontare le ultime prove di questa stagione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, quattro cuochi amatoriali. Antonio, 28 anni, sposato con una figlia nata da pochissimi mesi, residente a Monaco di Baviera ma sempre con la sua Palermo nel cuore tanto da sognare di poter tornare in Sicilia per aprire finalmente il suo ...