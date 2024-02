Masterchef Italia 2024 | domani l' epilogo su Sky Uno C' è un siciliano tra i finalisti

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)giunge al capitolo finale e si appresta a proclamare il vincitore.su Sky e in streaming su Now, negli episodi conclusivi di questa stagione (sempre disponibili on demand), uno tra Antonio, Eleonora, Michela e Sara vedrà il proprio sogno prendere vita dopo una cavalcata appassionante ed emozionante, colma di prove di altissimo livello tecnico. Ai giudici Bruno Barbieri, Antonino...