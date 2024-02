Massimo Giletti | “Meloni deve capire che la Rai non si occupa Su La7 spero qualcuno racconti la verità”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Intervista a, che torna in Rai con lo speciale dedicato ai 70 anni della Tv. "Meloni è intelligente ed ha una grande chance sulla Rai", dice il conduttore di servizio pubblico e politica. Poi sul tentativo di riportare Fazio in Rai: "Roberto Sergio mi aveva detto sì". L'uscita clamorosa da La7: "Mandato via con una mail, umanamente pessimo".